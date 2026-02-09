Neturen präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Neturen hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 11,43 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Neturen noch ein Gewinn pro Aktie von 7,86 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,81 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,95 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at