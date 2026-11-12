Neturen präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Neturen hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 15,01 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Neturen 8,92 JPY je Aktie eingenommen.

Neturen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,02 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at