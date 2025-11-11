Neturen: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Neturen hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,92 JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,29 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 15,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at