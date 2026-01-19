19.01.2026 06:31:29

Netweb Technologies India: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Netweb Technologies India ließ sich am 17.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Netweb Technologies India die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 12,94 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,38 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Netweb Technologies India 8,05 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 141,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 7,00 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 4,48 Milliarden INR gerechnet.

