26.10.2026 06:31:29

Netweb Technologies India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Netweb Technologies India lud am 24.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 23,54 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netweb Technologies India 5,55 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 335,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,04 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,23 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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