Network-1 Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Network-1 Technologies hat am 13.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Network-1 Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,050 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,110 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Network-1 Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0,130 USD vermeldet.

Umsatzseitig wurden 0,15 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Network-1 Technologies 0,10 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at