Network-1 Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Network-1 Technologies gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,020 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at