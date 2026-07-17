Network 18 Media Investments: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Network 18 Media Investments stellte am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Network 18 Media Investments vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,25 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,970 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Network 18 Media Investments in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,16 Milliarden INR im Vergleich zu 4,68 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at