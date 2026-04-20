20.04.2026 06:31:29

Network 18 Media Investments mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Network 18 Media Investments präsentierte in der am 18.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,20 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,200 INR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,16 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Network 18 Media Investments einen Umsatz von 5,61 Milliarden INR eingefahren.

Network 18 Media Investments hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,990 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -11,020 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 69,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 68,88 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 21,21 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at

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