Network 18 Media Investments stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Network 18 Media Investments hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Network 18 Media Investments ein EPS von -9,380 INR in den Büchern gestanden.

Network 18 Media Investments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,39 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 60,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at