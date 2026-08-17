Network hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Network präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,37 Prozent auf 536,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Network 555,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at