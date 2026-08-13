Network People Services Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Network People Services Technologies hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,26 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,71 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 564,8 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 336,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at