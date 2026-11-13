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13.11.2026 06:31:28
Network People Services Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Network People Services Technologies hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,34 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 466,8 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 677,4 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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