Network People Services Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Network People Services Technologies hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 5,92 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Network People Services Technologies 2,65 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 147,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 526,2 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 212,4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at