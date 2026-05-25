Network verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Network hat am 22.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,120 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,69 Prozent auf 648,8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 591,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,320 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Network ein Gewinn pro Aktie von 0,400 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,60 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at