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12.08.2026 06:31:29
Networth Stock Broking legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Networth Stock Broking hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,70 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,76 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,45 Prozent zurück. Hier wurden 910,5 Millionen INR gegenüber 983,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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