23.01.2026 06:31:28
Networth Stock Broking stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Networth Stock Broking hat am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,73 INR. Im Vorjahresviertel hatte Networth Stock Broking 5,16 INR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Networth Stock Broking im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 919,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 767,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
