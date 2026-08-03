Netyear Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Netyear Group hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Netyear Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 7,79 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,550 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 669,1 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 689,6 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at