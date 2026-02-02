|
Netyear Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Netyear Group lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 5,85 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netyear Group -2,990 JPY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 899,0 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 830,9 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.
