Netyear Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Netyear Group gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,40 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Netyear Group 14,61 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 791,3 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 966,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at