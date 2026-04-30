Netyear Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Netyear Group hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 10,93 JPY, nach 17,14 JPY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,12 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Netyear Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 24,84 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -4,820 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,67 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at