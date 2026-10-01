Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
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01.10.2026 18:03:10
Netz bundesweit ausbauen: Post kauft Paketautomaten-Firma Myflexbox
Das Paketaufkommen steigt, doch die Haustür-Lieferung ist teuer. Platzhirsch DHL will das Land deswegen noch stärker als bisher mit einem Netz aus Paketstationen überziehen. Dazu kaufen die Bonner nun zu und heben ihr Ausbauziel an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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