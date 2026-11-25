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25.11.2026 06:31:29
Netz Hotels stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Netz Hotels hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,6 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,0 Millionen ILS ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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