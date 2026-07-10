Telefonica Deutschland Aktie
WKN DE: A1J5RX / ISIN: DE000A1J5RX9
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10.07.2026 07:36:00
Netzbetreiber O2 Telefónica vor umfassendem Stellenabbau
Die Deutschlandtochter von Telefónica will Kosten senken und plant den Abbau von über 1000 Stellen, um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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