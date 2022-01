Netzbetreiber Tennet könnte private Investoren ins Boot holen

- von Vera Eckert und Tom Käckenhoff und Christoph Steitz

Düsseldorf/Frankfurt (Reuters) - Der auch in Deutschland breit aufgestellte niederländische Stromnetzbetreiber Tennet schließt angesichts der Milliardenkosten für den Ausbau der Leitungen einen Einstieg privater Investoren nicht aus.

Es herrsche Einigkeit darüber, dass die Finanzierung der Energiewende insgesamt, und nicht nur die Übertragungsnetzbetreiber, wegen der enormen Summen für den Kapitalmarkt offen sein sollte, sagte Tennet-Chefin Manon van Beek in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. In den kommenden zehn Jahren würden die jährlichen Investitionen Tennets auf sechs Milliarden Euro klettern. Der Einstieg eines privaten Investors sei kein Tabu. Bislang gehört Tennet zu 100 Prozent dem niederländischen Staat.

Tennet betreibt im Heimatland und großen Teilen Deutschlands ein Stromnetz in einer Länge von insgesamt rund 24.000 Kilometern. Dies muss im Zuge der Energiewende ausgebaut werden. In Deutschland sollen damit etwa die vielen Offshore-Windräder in der Nordsee mit den großen Industriezentren im Süden verbunden werden. "Allein 2020 haben wir trotz der Corona-Einschränkungen 3,4 Milliarden Euro in den Netzausbau investiert, davon circa zwei Drittel in Deutschland und ein Drittel in den Niederlanden", sagte Tennet-Vorstandsmitglied Tim Meyerjürgens. "Und wir werden künftig sogar noch mehr investieren, um die Energiewende mit voller Kraft voranzutreiben."

Die Kapitalfrage könnte auch an Bedeutung gewinnen, da Tennet trotz der nötigen Milliardeninvestitionen sein Credit Rating auf dem jetzigen Level halten will. Bei Standard & Poor's und Moody's hat Tennet ein Rating mit stabilen Ausblick von A- beziehungsweise A3. Van Beek sagte, Tennet sei mit der niederländischen Regierung im Gespräch, um gute Lösungen für den Finanzbedarf zu finden.