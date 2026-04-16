Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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16.04.2026 15:01:00
Netzdienlich laden: Volkswagen kündigt Privatkunden-V2G für Ende 2026 an
Volkswagen und Elli wollen Privatkunden Ende 2026 ein integriertes Vehicle-to-Grid-Angebot machen. E-Auto-Fahrer können damit vom Stromhandel profitieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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16.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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16.04.26
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16.04.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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16.04.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
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16.04.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
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16.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
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16.04.26
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16.04.26
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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|16.04.26
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|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|15.04.26
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|15.04.26
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|16.04.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
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|13.01.25
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|23.12.24
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|03.12.24
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|UBS AG
|15.04.26
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|15.04.26
|Volkswagen Neutral
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|09.04.26
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|02.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
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