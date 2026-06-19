Zip Aktie
WKN DE: A3DK35 / ISIN: AU0000218307
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19.06.2026 10:15:00
Neu in .NET 10.0 [28]: Asynchrone ZIP-Operationen
Die Operation für die ZIP-Komprimierung gibt es in .NET 10.0 nun auch in asynchroner Form.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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