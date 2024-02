Neubauer: Brauchen bessere ÖPNV-Arbeitsbedingungen für Verkehrswende

BERLIN (dpa-AFX) - Ohne bessere Arbeitsbedingungen im öffentlichen Personennahverkehr ist aus Sicht der Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer eine nachhaltige und soziale Verkehrswende nicht machbar. "Natürlich können wir als Klimabewegung dafür kämpfen, dass Klimaziele im Verkehr eingehalten werden können und die Emissionen endlich sinken", sagte sie am Freitag in Berlin beim Besuch eines Warnstreikpostens der Gewerkschaft Verdi. "Aber das geht am Ende nicht auf, wenn wir ignorieren, unter welchen Bedingungen die Menschen arbeiten." Neubauer verwies auf das Ziel der Bundesregierung, die Zahl der Fahrgäste auf der Schiene und auch im ÖPNV bis 2030 zu verdoppeln. "Wer soll das alles fahren, wenn die Menschen sich diese Arbeitsbedingungen nicht geben wollen?", fragte sie.

Fridays for Future unterstützt seit Jahren die Gewerkschaft Verdi bei Tarifrunden. Derzeit verhandelt die Gewerkschaft parallel in 15 Bundesländern vor allem über bessere Arbeitsverhältnisse für die Beschäftigten. Verdi fordert unter anderem kürzere Arbeitszeiten ohne finanzielle Einbußen, längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten, mehr Urlaubstage oder mehr Urlaubsgeld. Damit sollen die Beschäftigten entlastet und der Beruf attraktiver werden.

Für diesen Freitag hat die Gewerkschaft in rund 80 Städten und rund 40 Landkreisen zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Busse, U- und Straßenbahnen stehen vielerorts seit dem frühen Freitagmorgen still./maa/DP/jha