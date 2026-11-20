Neuca hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,62 PLN. Im Vorjahresviertel waren 13,26 PLN je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,68 Milliarden PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Neuca einen Umsatz von 3,49 Milliarden PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at