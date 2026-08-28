Neuca veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Neuca präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,88 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,36 PLN je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Neuca mit einem Umsatz von insgesamt 3,57 Milliarden PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,27 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren, um 9,27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at