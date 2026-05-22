Neuca: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Neuca hat am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Neuca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,93 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,66 PLN je Aktie gewesen.

Neuca hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,56 Milliarden PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,37 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at