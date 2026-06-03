Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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03.06.2026 14:37:00
Neue „Stargate“-Serie bei Amazon Prime Video offenbar abgesägt
Amazons „Stargate“-Serie wird offenbar doch nicht produziert. Laut Variety fürchteten die Verantwortlichen, damit nur ein kleines Publikum zu erreichen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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