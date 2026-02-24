Nomad Holdings Aktie
WKN DE: A112D1 / ISIN: VGG6564A1057
|
24.02.2026 13:01:00
Neue „Wo ist?“-Karten für den Geldbeutel von Nomad
AirTags sind zu dick für die Börse. Nomad hat nun zwei neue Kartenvarianten im Angebot – die eine besonders dünn, die andere besonders „premium“.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Nomad Holdings Ltd
|
05.11.25
|Ausblick: Nomad verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nomad Holdings Ltd
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Nomad Holdings Ltd
|11,00
|0,92%
