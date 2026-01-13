KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
13.01.2026 22:13:54
Neue 250-Millionen-Subvention : SPD fordert staatliche KI-Gutscheine für Mittelstand
Die Sozialdemokraten wollen den deutschen Mittelstand fördern: Mit Gutscheinen aus Steuermitteln sollen Unternehmen einen Zugang zur Künstlichen Intelligenz bekommen. Nur europäische Anbieter dürften profitieren. Die Union befürchtet neue Bürokratie bei der Vergabe.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
