KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.01.2026 22:13:54

Neue 250-Millionen-Subvention : SPD fordert staatliche KI-Gutscheine für Mittelstand

Die Sozialdemokraten wollen den deutschen Mittelstand fördern: Mit Gutscheinen aus Steuermitteln sollen Unternehmen einen Zugang zur Künstlichen Intelligenz bekommen. Nur europäische Anbieter dürften profitieren. Die Union befürchtet neue Bürokratie bei der Vergabe.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTD

mehr Nachrichten