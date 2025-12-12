Neue Ahrtalbahn nimmt Betrieb auf

ALTENAHR (dpa-AFX) - Viereinhalb Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal sollen Züge wieder durchgehend auf der Ahrtal-Strecke fahren können. Die Deutsche Bahn eröffnet am Freitag gemeinsam mit dem Bund, dem Land Rheinland-Pfalz und Vertretern der Region die Strecke.

An einer Sonderfahrt wollen unter anderem Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) teilnehmen. Auch Bahnchefin Evelyn Palla und die parteilose Ahr-Landrätin Cornelia Weigand werden erwartet. Am Sonntag (14.12.) wird der planmäßige Betrieb aufgenommen.

Bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 starben in Rheinland-Pfalz 136 Menschen, 135 davon im Ahrtal. Das Hochwasser zerstörte Tausende Häuser sowie Straßen und andere Infrastruktur. Kurz nach der Flut teilte die Deutsche Bahn damals mit, insgesamt seien Gleise auf einer Länge von rund 600 Kilometern von den Unwetterfolgen betroffen./wo/DP/zb