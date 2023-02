Neue Aktionärsstruktur für die OCTO-Gruppe

Eine vom Octo-Gründer Fabio Sbianchi geleitete Investorengruppe erwirbt den gesamten Anteil an Nes Investments.

Sbianchi wird zum Vorsitzenden der OCTO-Gruppe ernannt und die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder Paul Cronheim, Massimo Michaud und Edmondo Pietranera treten in den Verwaltungsrat ein.

ROM, Feb. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach der Genehmigung durch den italienischen Ministerrat hat die Tennine AG, ein neu gegründetes Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, das eine Gruppe europäischer Investoren unter der Leitung des OCTO-Gründers Fabio Sbianchi vertritt, die Übernahme von 48,55 % der Aktien der OCTO-Gruppe, die zuvor von Nes Investments gehalten wurden, erfolgreich abgeschlossen.

Fabio Sbianchi besitzt nun, direkt oder indirekt über die Tennine AG und seine früheren Beteiligungen, einen Anteil von insgesamt 23,5 % an Octo Telematics.

Herr Sbianchi kommentierte dies wie folgt: "Ich freue mich sehr, dass ich mein Engagement für OCTO, das Unternehmen, das ich 2002 gegründet habe, erheblich verstärkt habe. Das OCTO-Managementteam wird auch weiterhin Innovationen und hervorragende Telematiklösungen und -dienste für unsere Kunden, Partner und Verbraucher bereitstellen."

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion wird OCTO die Qualität und Unabhängigkeit seines Verwaltungsrats weiter stärken. Sir John Peace wird weiterhin dem Verwaltungsrat angehören, während drei angesehene Fachleute als Unabhängige hinzukommen: Paul Cronheim, ein erfahrener Anwalt mit einem beeindruckenden Lebenslauf, der erst kürzlich aus der Amsterdamer Anwaltskanzlei De Brauw Blackstone Westbroek in den Ruhestand getreten ist; Massimo Michaud, ein renommierter Experte für Insurtech und Corporate Governance, ehemaliger CEO von Allianz Italien und Axa Assicurazioni; und Edmondo Pietranera, eine Führungskraft im Bereich Sales mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in hart umkämpften Branchen wie der Telekommunikation und der Automobilindustrie, der derzeit Mobilize Italy bei der Renault-Gruppe leitet.

Fabio Sbianchi fügte hinzu: "Ich möchte Sir John Peace, dem ehemaligen Vorsitzenden, unsere tiefe Wertschätzung für seine effektive Führung während seiner Amtszeit aussprechen. Wir freuen uns, dass Sir John Peace auch weiterhin seine unschätzbare Erfahrung und Führungsqualitäten in den Verwaltungsrat einbringen wird. Zudem dürfen wir auch drei neue Verwaltungsratsmitglieder mit exzellentem Ruf begrüßen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, um die erstaunliche Erfolgsgeschichte von OCTO Telematics weiter zu beschleunigen."

Die Tennine AG bedankt sich auch bei Maurizio Delfino, Stanislao Chimenti und Massimo Palombi von Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP für ihre juristische Unterstützung während des gesamten Prozesses.

OCTO war schon immer ein Innovator im Bereich der vernetzten Mobilität. Als Pionier in der Telematik für den Versicherungssektor ist OCTO heute der führende Anbieter von intelligenten Analysen und fortschrittlichen Telematiklösungen für Versicherungen, Fuhrparkmanagement und intelligente Mobilität. OCTO nutzt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um Daten in Lösungen mit Mehrwert umzuwandeln.

Die vielfältigen Geschäftsanwendungen und zahlreichen Anwendungsfälle ermöglichen es OCTO, Telematik in das Herz von sogenannten Smart Cities zu bringen und eine neue Ära intelligenter Analysen einzuleiten, die mit den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vision Zero des Unternehmens übereinstimmen: null Unfälle, null Verkehr, null Verschmutzung. OCTO hat derzeit 5,5 Millionen vernetzte Nutzer und verfügt über die weltweit größte Datenbank mit Telematikdaten, in der mehr als 510 Milliarden Fahrkilometer gesammelt und 501.000 Schadens- und Versicherungsfälle analysiert wurden, mit einer operativen Managementkapazität von mehr als 400.000 Fahrzeugvermietungen pro Monat.

