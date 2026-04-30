Neue Analyse: Barclays Capital bewertet BASF-Aktie mit Underweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach Zahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Der Chemiekonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Katie Richards am Donnerstagmorgen. Nach dem deutlichen Kursanstieg in diesem Jahr sei es aber wohl wichtiger, wie sich das Management zum zweiten Quartal und dem Rest des Jahres äußere. Aussagen dazu seien in der bisherigen Mitteilung dürftig.

Aktieninformation im Fokus: Die BASF-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Um 09:17 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 53,76 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 25,60 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 296 107 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 kletterte die Aktie um 21,0 Prozent nach oben. Am 30.04.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von BASF veröffentlicht werden.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT



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