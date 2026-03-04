Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Brenntag SE-Aktie mit Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Ausblick habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Anil Shenoy am Mittwoch. Interessanterweise habe sich der Chemikalienhändler dazu entschlossen, eine Ebitda-Zielgröße zu nennen anstelle eines Ebita-Ziels. Beim Ebitda wird um alle Abschreibungen bereinigt, nicht nur um immaterielle Assets.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Brenntag SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Brenntag SE-Aktie musste um 13:19 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 48,60 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 13,58 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 177 451 Brenntag SE-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 1,9 Prozent abwärts. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:52 / GMT



