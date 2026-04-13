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Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Aktie auf dem Prüfstand 13.04.2026 16:22:47

Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Overweight

Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Overweight

Hier sind die Erkenntnisse von Barclays Capital-Analyst Grace Dargan, der das Deutsche Börse-Papier näher betrachtet hat.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Handelsdaten für März auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe stark abgeschnitten, schrieb Grace Dargan in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Das gelte insbesondere für den Rohstoffhandel.

Aktienauswertung: Die Deutsche Börse-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 16:06 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 253,60 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 18,30 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 189 684 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 13,4 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:05 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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