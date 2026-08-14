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Papier unter der Lupe 14.08.2026 11:22:47

Neue Analyse: Barclays Capital bewertet EON SE-Aktie mit Equal Weight

Neue Analyse: Barclays Capital bewertet EON SE-Aktie mit Equal Weight

EON SE-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Peter Crampton einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eon nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 19 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Energiekonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Peter Crampton am Donnerstag. Dies sowie die geringere Nettoverschuldung, die Bestätigung der Jahresziele und die Berücksichtigung des übernommenen britischen Energieanbieters OVO im Bewertungsmodell seien die Gründe für sein leicht höheres Kursziel.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der EON SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 11:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,2 Prozent auf 17,48 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 14,42 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 4 195 440 EON SE-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 11,7 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 11.11.2026 terminiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,E.ON

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