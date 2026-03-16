RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Overweight-Einstufung
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16.03.2026 10:52:47
Neue Analyse: Barclays Capital bewertet RWE-Aktie mit Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Peter Crampton hob nach dem Strategieupdate am Freitag seine Prognosen für den Versorger. Die Aktie bleibe eine Top-Empfehlung, da sie starke Kurstreiber, Aufwärtspotenzial beim Kursziel, anhaltende Gewinndynamik und Chancen im Bereich Rechenzentren vereine.
Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 10:36 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 57,12 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 8,54 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 328 125 RWE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 26,2 Prozent nach oben.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 12:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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