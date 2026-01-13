Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Aktuelle Analyse
|
13.01.2026 09:45:06
Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Scout24-Aktie mit Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 137,70 auf 131,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Aktien von Internetportalbetreiber dürften sich 2026 besser schlagen, schrieb Andrew Ross in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Wachstumsperspektiven seien gut, KI hin oder her. Scout24 zähle zu seinen Favoriten, auf Rightmove blicke er hingegen vorsichtig. Die Zieländerung reflektiere kleinere Anpassungen am Bewertungsmodell.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:29 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 86,60 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 51,27 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5 983 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 26.02.2026 erwartet.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
