Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Scout24-Aktie mit Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 137,70 auf 131,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Aktien von Internetportalbetreiber dürften sich 2026 besser schlagen, schrieb Andrew Ross in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Wachstumsperspektiven seien gut, KI hin oder her. Scout24 zähle zu seinen Favoriten, auf Rightmove blicke er hingegen vorsichtig. Die Zieländerung reflektiere kleinere Anpassungen am Bewertungsmodell.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:29 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 86,60 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 51,27 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5 983 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 26.02.2026 erwartet.

