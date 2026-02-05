Siemens Healthineers Aktie

Aktuelle Analyse 05.02.2026 12:49:54

Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Overweight

Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Overweight

Siemens Healthineers-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Hassan Al-Wakeel einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Das Kerngeschäft sei stark ins Geschäftsjahr gestartet, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstag nach den Resultaten des ersten Quartals. Sie dürften entsprechend gut ankommen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:33 Uhr um 2,8 Prozent auf 41,61 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 46,60 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 896 012 Stück gehandelt. Das Papier büßte auf Jahressicht 2026 um 7,4 Prozent ein. Am 05.02.2026 dürfte Siemens Healthineers die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Siemens Healthineers AG

06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
06.02.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
