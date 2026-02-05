Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Das Kerngeschäft sei stark ins Geschäftsjahr gestartet, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstag nach den Resultaten des ersten Quartals. Sie dürften entsprechend gut ankommen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:33 Uhr um 2,8 Prozent auf 41,61 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 46,60 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 896 012 Stück gehandelt. Das Papier büßte auf Jahressicht 2026 um 7,4 Prozent ein. Am 05.02.2026 dürfte Siemens Healthineers die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.

