Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen nach dem China-Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Henning Cosman zeigte sich beeindruckt von Tempo, Umsetzung und Standard der dortigen Modellveröffentlichungen. Dies habe Vorbildfunktion für die Wolfsburger, schrieb er am Donnerstagabend.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 11:33 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 86,40 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 44,68 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 212 730 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2026 16,6 Prozent ein. Voraussichtlich am 30.04.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMT



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