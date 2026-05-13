Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Aktie unter die Lupe
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13.05.2026 16:13:47
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie mit Underperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler Truck nach Produktions- und Exportdaten der Schwerlast-Lkw-Branche des mexikanischen Statistikamt INEGI auf "Underperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Produktion der Marke Freightliner im April des Lkw-Herstellers sei in Mexiko auf ähnlichem Niveau wie im März gewesen, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Daten seien zu einer wichtigen Kennzahl für Lkw-Hersteller geworden, insbesondere für Daimler Truck, der traditionell rund 60 Prozent seiner für den US-Markt bestimmten Fahrzeuge aus Mexiko exportiere. Diese Exporte seien seit dem 1. November mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent gemäß Section 232 belegt.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 15:57 Uhr 1,7 Prozent. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 12,41 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 417 316 Daimler Truck-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 11,9 Prozent nach oben. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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