Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Henkel vz-Analyse im Fokus
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20.08.2026 11:58:47
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Henkel vz-Aktie mit Market-Perform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Aktuelle Scanner-Daten aus den USA zeigten für die vergangenen vier Wochen eine weiterhin durchwachsene Entwicklung des US-Marktes für Alltagsprodukte (CPG-Markt), schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Stärkere Trends im Bereich Haushaltswaren seien durch eine schwächere Entwicklung im Lebensmittelbereich ausgeglichen worden, während der Bereich Kosmetik und Körperpflege robust geblieben sei.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:40 Uhr um 0,1 Prozent auf 75,42 EUR nach. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 0,61 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18 468 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 12,0 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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