Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Aktieneinstufung
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27.11.2026 16:28:47
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Henkel vz-Aktie mit Market-Perform
Bernstein Research hat Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Analyst Callum Elliott beschäftigte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Herstellern von Lebensmitteln sowie Haushalts- und Körperpflegeprodukten mit aktuellen Kassen-Scannerdaten für die vier Wochen bis Anfang November, die die Trends für Westeuropa zeigen. Das Wachstum des Marktes für verpackte Verbrauchsgüter habe sich dank höherer Absatzmengen in den meisten Kategorien verbessert. "Beauty" sei mit einem Plus von 4,5 Prozent die stärkste Kategorie geblieben. Der Bereich "Lebensmittel" habe von einem beschleunigten Absatzwachstum profitiert und der Bereich "Körperpflege" von einer Erholung der Absatzmengen. Der Bereich "Haushaltswaren" wachse zudem wieder, während der Bereich "Verbrauchergesundheit" weiter rückläufig gewesen sei.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:12 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 88,24 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 15,05 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 72 353 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 31,1 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 08.03.2027 wird Henkel vz Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2026 gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 12:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 12:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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