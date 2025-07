Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Market-Perform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 57 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Free Cashflow habe im zweiten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen, werde aber im zweiten Halbjahr wegen Investitionen deutlich niedriger ausfallen, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mercedes bewege sich mit seiner Produktpalette und Kostensenkungen in die richtige Richtung, die Lage in China bleibe aber schwierig und die Nachfrage nach Premium-Fahrzeugen begrenzt. Es gebe kaum Anzeichen dafür, dass die schwierige Phase für den Konzern bald zu Ende geht.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:18 Uhr 0,6 Prozent auf 51,07 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 7,70 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 624 850 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 3,1 Prozent aufwärts. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 21:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 04:10 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.