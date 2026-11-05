Siemens Healthineers Aktie

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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Aktuelle Analyse im Blick 05.11.2026 13:58:47

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform

Bernstein Research hat eine umfassende Prüfung der Siemens Healthineers-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Das bereinigte Umsatzwachstum sei etwas stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die bereinigte Ebit-Marge habe hingegen die Konsensschätzung verfehlt.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 13:42 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 44,01 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 1,11 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 1 037 911 Siemens Healthineers-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 0,3 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzkennzahlen wird am 05.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Goldman Sachs Group Inc.: Siemens Healthineers-Aktie erhält Neutral

Bildquelle: testing / Shutterstock.com,Mark III Photonics / Shutterstock.com

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