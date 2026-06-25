Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Investment-Tipp
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25.06.2026 15:28:48
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Market-Perform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Ein globales Analystenteam um den Experten Stephen Reitman beleuchtete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Situation im Bereich der Elektromobilität, deren Verbreitung sich regional weiterhin unterschiedlich entwickle. Jetzt fokussierten sich die Experten stark auf die Widerstandskraft der Lieferketten, die von steigender Bedeutung seien in Zeiten geopolitisch erhöhter Risiken. China habe die Lage bei kritischen Rohstoffen und der Batterie-Wertschöpfungskette unter Kontrolle.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 15:11 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 77,56 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 28,93 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. 612 356 Volkswagen (VW) vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 20,1 Prozent. Voraussichtlich am 24.07.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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